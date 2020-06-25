Коронавірус у Києві. Фото: КМДА

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Коронавірус у Києві діагностовано у 4 тис. 609 осіб. За останню добу інфікування підтвердили ще у 81 киянина, серед них троє медиків. 12 нових хворих госпіталізували до лікарень, інші лікуються вдома під наглядом лікарів.

За добу захворіла 51 жінка віком від 18 до 78 років та 23 чоловіка віком від 18 до 80 років. Окрім того, інфікування підтвердили у семи дітей 2−17 років. Про це написав мер Києва Віталій Кличко на своїй сторінці у Facebook.

Найбільше випадків захворювання виявили в Дарницькому районі — 13 нових хворих. В Оболонському та Солом’янському — по 12 інфікованих, в Шевченківському районі — дев’ять випадків. Наразі найбільша кількість хворих зареєстрована у Дарницькому районі — там хворіють 770 киян.

Також за останню добу одужали 33 людини. За весь період пандемії коронавірус змогли подолати 1 тис. 473 мешканця міста. Водночас помер за весь час 101 пацієнт.

Кличко нагадав, що попри пом’якшення карантину, треба пам’ятати, що вірус не відступив і кияни мають надалі дотримуватись правил безпеки.

Нагадаємо, в Україні сьогодні черговий коронавірусний рекорд — за добу захворіли 994 людини. Це найвищий добовий показник із кількості нових хворих за весь період пандемії. Найбільше інфікованих — у Львівській області.