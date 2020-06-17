Найден дешевый препарат для лечения тяжелых случаев коронавирусной болезни. Фото: Известия

https://racurs.ua/n139830-nayden-deshevyy-preparat-dlya-lecheniya-tyajelyh-sluchaev-koronavirusnoy-bolezni.html

Ракурс

Группа ученых из Оксфордского университета установила, что относительно дешевый и широко распространенный медицинский препарат «Дексаметазон» на 35% снизил смертность среди больных коронавирусом, которые тяжело переносили болезнь и были подключены к аппарату искусственной вентиляции легких.

«Дексаметазон» давали более 2 тыс. тяжелобольным пациентам. Препарат на треть снизил смертность среди пациентов, которые были подключены к аппарату искусственной вентиляции легких, а также на одну пятую — у пациентов, которые получали кислород, пишет «Радіо Свобода».

В исследовании также принимала участие контрольная группа из 4 тыс. пациентов, которым не давали «Дексаметазон».

По мнению ученых, «Дексаметазон» показал отличный результат и доказал свою эффективность в борьбе с коронавирусной болезнью, которая протекает в тяжелой форме. Кроме того, этот препарат недорогой и его можно легко приобрести в любой аптеке.

Как ранее писал «Ракурс», в лабораториях Германии тестируются медпрепараты украинского производства, которые могут быть использованы для лечения коронавируса.