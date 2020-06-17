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Ракурс
Знайдено дешевий препарат для лікування важких випадків коронавірусної хвороби. Фото: Вісті

Знайдено дешевий препарат для лікування важких випадків коронавірусної хвороби

17 чер 2020, 08:11
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Група вчених із Оксфордського університету встановила, що відносно дешевий і доступний медичний препарат «Дексаметазон» на 35% знизив смертність серед хворих на коронавірус, які важко переносили хворобу і були підключені до апарату штучної вентиляції легенів.

«Дексаметазон» давали понад 2 тис. тяжкохворим пацієнтам. Препарат на третину знизив смертність серед пацієнтів, які були підключені до апарату штучної вентиляції легенів, а також на одну п’яту — у пацієнтів, які отримували кисень, пише «Радіо Свобода».

У дослідженні також брала участь контрольна група із 4 тис. пацієнтів, яким не давали «Дексаметазон».

На думку учених, «Дексаметазон» показав відмінний результат і довів свою ефективність у боротьбі з коронавірусною хворобою, яка протікає у важкій формі. Крім того, цей препарат недорогий і його можна легко придбати у будь-якій аптеці.

Як раніше писав «Ракурс», у лабораторіях Німеччини тестуються медпрепарати українського виробництва, які можуть бути використані для лікування коронавірусу.


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