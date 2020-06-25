Коронавірус в Україні. Фото: Ракурс

https://racurs.ua/ua/n140251-protokol-likuvannya-koronavirusu-v-ukrayini-popovnyvsya-novym-deshevym-preparatom.html

Ракурс

Препарат «Дексаметазон» внесли в український протокол лікування коронавірусної інфекції COVID-19.

Відповідне рішення прийняли на засіданні робочої групи Міністерстві охорони здоров’я з фахівцями щодо оновлення стандартів надання меддопомоги при коронавірусі. Експерти розглядали питання щодо внесення в протокол лікування коронавірусу додаткових лікарських засобів та визначилися щодо «Дексаметазону». Про це під час сьогоднішнього брифінгу заявив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

Очільник МОЗ також наголосив на важливості носіння масок, використання антисептиків та дотримання соціальної дистанції.

Нагадаємо, науковці із Оксфордського університету встановили, що відносно дешевий і доступний медичний препарат «Дексаметазон» на 35% знизив смертність серед хворих на COVID-19, які важко переносили хворобу і були підключені до апарату штучної вентиляції легенів.