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ДТП у Дніпрі. Фото: NH Nieuws

Дитина загинула у кривавій ДТП із вантажівкою в Дніпрі (ФОТО, ВІДЕО)

25 чер 2020, 11:10
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У Дніпрі сьогодні вранці сталася смертельна ДТП. На перетині проспекту Слобожанського і вулиці Байкальської зіткнувся мікроавтобус, який перевозив вулики з бджолами, і вантажівка, наповнена піском.

Після зіткнення вантажівка перекинулася, заблокувавши проїжджу частину. Про це повідомляє прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій області.

Внаслідок ДТП водій мікроавтобуса загинув на місці. Щоб дістати його тіло, рятувальникам довелося застосувати гідравлічний інструмент.

У мікроавтобусі також перебували двоє дітей 2006 та 2007 років народження. Їх обох із травмами різного ступеня тяжкості доставили в лікарню. Старша дитина згодом померла від отриманих травм.

ДТП у Дніпрі. Фото: ДСНС

ДТП у Дніпрі. Фото: ДСНС


Відомо, що аварія сталася близько 4.00 25 червня. Зараз правоохоронці проводять слідчі дії та встановлюють обставини дорожньо-транспортної пригоди.

Нагадаємо, раніше в Хмельницькому зіткнулися два вантажних автобуса «Мерседес Спринтер» під керуванням водіїв у віці 35 і 48 років. Внаслідок ДТП обидва водії та 60-річна пасажирка одного з автобусів загинули на місці події.


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