Паводок в Карпатах опасен водителям в Одесской области — завтра там перекроют трассу, фото — Молодий буковинець

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Паводок в Карпатах спровоцировал поднятие уровня воды в реках Одесской области. Высокая вода угрожает водителям и власти решили завтра перекрыть трассу Одесса-Рени.

Облуправления Нацполиции сообщает, что 26 июня с 8.00 до особого распоряжения областной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций перекроют дорогу между областным центром и городом Рени на участке между автомобильными мостами Маяки и Паланка. Из-за паводка там возможен перелив воды.

Водителей просят выбрать альтернативный маршрут, а граждан воздержаться от отдыха на берегах Днестра.

Уровень воды в нижнем течении Днестра и на реке Турунчук поднялся почти на 2 м из-за паводка на Западной Украине. Вблизи села Яськи уже убрали понтонный мост. Берега реки затоплены. Эксперты прогнозируют, что в течение ближайших суток вода может подняться еще на 2,5 м.

Такое же сооружение в Троицком пока функционирует, но только на выезд с острова Турунчук. В ближайшие дни уберут понтонный мост и здесь. Последний раз паводок похожего масштаба здесь фиксировали в 2008 году. Тогда затопило значительную часть прибрежной территории, а аграрии потеряли почти весь урожай.