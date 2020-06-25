Паводок в Черновцах. Скриншот из видео

https://racurs.ua/n140256-ogromnogo-karpa-golymi-rukami-vylovil-mujchina-na-zatoplennom-rynke-video.html

Ракурс

Паводки в Черновцах стали причиной подтопления местного рынка. Калиновский рынок пополнился не только водой, но и живностью.

В сети появилось видео, как мужчина практически голыми руками выловил там огромную рыбу. Карпа он поймал между рядами на рынке.

На кадрах видно, как мужчина сначала оглушил рыбу палкой, после чего достал ее из воды. Карп оказался большим — около 1,5 метра в длину. Сам рыбак сказал, что рыба весит около 10 кг.

По предварительной информации, рыба могла приплыть из одного из городских ставков, которые вышли из берегов вследствии паводка.

В соцсетях, однако, не все порадовались такой добыче. Некоторые пользователи в комментариях под видео начали писать о том, что мужчина поступил жестоко, убив ни в чем не повинную рыбу.

Как сообщалось, вследствие паводков на западе Украины оказались подтоплены десятки сел. Только в Ивано-Франковской области затопило 10 тыс. жилых домов. Вода уничтожила около 130 км дорог, еще более 500 км были повреждены. Пострадали также Черновицкая, Львовская, Тернопольская и Закарпатская области.