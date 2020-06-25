Паводок в Чернівцях. Скріншот з відео

https://racurs.ua/ua/n140256-velycheznogo-koropa-goliruch-zlovyv-cholovik-na-zatoplenomu-rynku-video.html

Ракурс

Паводки в Чернівцях стали причиною підтоплення місцевого ринку. Калинівський ринок поповнився не тільки водою, але й живністю.

У мережі з’явилося відео, як чоловік практично голіруч виловив там величезну рибу. Коропа він зловив між рядами на ринку.

На кадрах видно, як чоловік спочатку оглушив рибу палицею, після чого дістав її з води. Короп виявився великим — близько 1,5 метри в довжину. Сам рибалка сказав, що риба важить близько 10 кг.

За попередньою інформацією, риба могла припливти з одного із міських ставків, які вийшли з берегів внаслідок паводку.

У соцмережах не всі схвалили таке полювання. Деякі користувачі в коментарях під відео почали писати про те, що чоловік був жорстоким та вбив безневинну рибу.

Як повідомлялося, внаслідок паводків на заході України підтопило десятки селищ. Тільки в Івано-Франківській області затопило 10 тис. житлових будинків. Вода знищила близько 130 км доріг, ще понад 500 км були пошкоджені. Постраждали також Чернівецька, Львівська, Тернопільська та Закарпатська області.