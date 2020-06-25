Обнулення термінів Путіна почалося в РФ: онлайн-голосування «накрилося» одразу, голосують на лавках і в автобусах

https://racurs.ua/ua/n140255-obnulennya-terminiv-putina-pochalosya-v-rf-onlayn-golosuvannya-odrazu-nakrylosya-golosuut.html

Ракурс

Голосування щодо поправок до Конституції РФ стартувало 25 червня в російських містах. Якщо громадяни країни-агресора схвалять ці поправки, президентські терміни Володимира Путіна будуть обнулені і він теоретично зможе керувати Кремлем до 2036 року.

Голосування за обнулення термінів Путіна вперше в історії РФ триватиме тиждень, а в Москві і Нижегородській області влада організувала онлайн-плебісцит. В інших містах працюють виборчі дільниці. Основний день голосування — 1 липня.

Офіційна причина тижневого голосування — необхідність забезпечити епідеміологічні приписи через пандемію коронавірусу.

У Москві на онлайн-голосування зареєструвався понад мільйон виборців, однак сайт перестав працювати в перші ж хвилини.

Окрім цього, задля голосування щодо поправок до Конституції РФ Кремль дозволив облаштовувати виборчі дільниці на прибудинковій території. У деяких регіонах поставили намети, в інших — використовують дворові лавки, ще десь — голосують біля багажника авто або в автобусах.

Ці лавочки у дворі називаються «дільницею для голосування щодо поправок до Конституції». Головне урни для бюлетенів не переплутати, — жартують користувачі соцмереж.

Я припиняю критикувати «загальноросійське голосування», бо нічого переконливішого за це відео я не скажу. Це Владивосток. «Виборча дільниця» організована у багажнику машини у дворі, — написав у Твіттер Олексій Навальний.

Нагадаємо, що росіянам пропонується змінити відразу 22 статті Конституції, але проголосувати громадяни країни-агресора можуть або за, або проти всього пакету поправок. Поправки обнулять президентські терміни Путіна, що дозволить йому знову балотуватися на виборах РФ у 2024 і 2030 роках і в результаті залишатися при владі до 2036 року.