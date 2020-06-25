Обнуление сроков Путина началось в РФ: онлайн-голосование «накрылось» в первые минуты, голосуют на лавочках и в автобусах

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Голосование по поправкам в Конституцию РФ стартовало 25 июня в российских городах. Если граждане страны-агрессора одобрят эти поправки, президентские сроки Владимира Путина будут обнулены и он теоретически сможет руководить Кремлем до 2036 года.

Голосование за обнуление сроков Путина впервые в истории РФ продлиться неделю, а в Москве и Нижегородской области власти организовали онлайн-голосование. В остальных городах открыты избирательные участки. Основной день голосования — 1 июля.

Официальная причина недельного плебисцита — необходимость обеспечить эпидемиологические предписания из-за пандемии коронавируса.

В Москве на онлайн-голосование зарегистрировались свыше миллиона избирателей, однако сайт перестал работать в первые же минуты.

Кроме этого, для голосования по поправкам в Конституцию РФ впервые официально разрешили обустраивать участки на придомовой территории. Где-то поставили шатры и палатки, где-то — лавочки, а где-то — багажники авто или автобусы.

Эти лавочки во дворе называются «участком для голосования по поправкам в Конституцию». Главное урны для бюллетеней не перепутать, — шутят пользователи соцсетей.

Я прекращаю критиковать «общероссийское голосование», потому что ничего убедительнее этой съемки я сказать не могу. Это Владивосток. «Избирательный участок» организован в багажнике машины во дворе, — написал в Твиттер Алексей Навальный.

Напомним, что россиянам предлагается изменить сразу 22 статьи Конституции, но проголосовать граждане страны-агрессора могут либо за, либо против всего пакета поправок. Поправки обнулят президентские сроки Путина, что позволит ему вновь баллотироваться на выборах РФ в 2024 и 2030 годах и в результате оставаться у власти до 2036 года.