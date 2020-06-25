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Ракурс
Подтопления в Одесской области. Фото: Думская, ГСЧС

Наводнения в Одесской области привели к подтоплению ряда сел, есть разрушения (ФОТО, ВИДЕО)

25 июн 2020, 11:43
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В Одесской области сильные дожди привели к образованию наводнений, которые подтопили ряд населенных пунктов.

В селе Ананьев Первый Ананьевского района подтоплены два десятка домов и хозяйственных зданий. Спасатели эвакуировали из опасных зон шесть человек, среди них — четыре ребенка. Также из затопленной территории вывели домашних животных. Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Сильные ливни привели к подтоплениям семи частных домохозяйств и двух подвалов в селе Качуровка Подольского района. Сотрудники ГСЧС с помощью мотопомп откачали 820 куб. м дождевой воды. Кроме того, воду откачивали и из дворов трех домохозяйств в селе Виноградовка в Болградском районе.

Подтопления в Одесской области. Фото: Думская, ГСЧС

Подтопления в Одесской области. Фото: Думская, ГСЧС

Подтопления в Одесской области. Фото: Думская, ГСЧС

По информации местного издания «Думская», в Подольском районе сильные проливные дожди привели к подтоплению жилых домов, огородов и дорог. Наибольший ущерб непогода нанесла селу Федоровка — подтоплены жилые дома и пять автомобилей.

Сильно пострадал от подтоплений и сам Подольск — под водой оказались улицы, а в селе Косы затопило стадион. Из-за больших потоков воды в селе Поплавка обвалился мост.


Напомним, синоптики заявили, что из-за дождей из берегов могут выйти Днестр, Тиса, Прут и Припять. Возможны затопления в городах и селах Западной Украины и в Винницкой области.

Источник: Ракурс


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