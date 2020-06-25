Коронавирус подкосил медработников. Фото: Ракурс

https://racurs.ua/n140253-koronavirus-podkosil-medrabotnikov-psihonevrologicheskogo-internata-na-donechchine.html

Ракурс

В Донецкой области за последние сутки зафиксированы 23 новых случая заражения коронавирусом. В Краматорске заболела 53-летняя женщина, которая недавно прибыла из-за границы. Остальные 22 больных — это медперсонал психоневрологического интерната в Славянске.

Об этом сообщил глава Донецкой областной государственной администрации Павел Кириленко на своей странице в Facebook.

Среди заразившихся медиков 65-летний мужчина и 21 женщина возрастом от 35 до 70 лет. Все заболевшие в интернате входят в список контактных лиц пациентов, у которых коронавирус был подтвержден ранее.

В настоящее время проводится обследование всего персонала и пациентов медучреждения.

Как ранее писал «Ракурс», за последние сутки в Украине зафиксированы 994 новых случая заражения коронавирусом. Это самое большое количество новых больных за весь период пандемии.