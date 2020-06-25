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Коронавирус подкосил медработников. Фото: Ракурс

Вспышка коронавируса среди медработников охватила психоневрологический интернат

25 июн 2020, 11:12
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В Донецкой области за последние сутки зафиксированы 23 новых случая заражения коронавирусом. В Краматорске заболела 53-летняя женщина, которая недавно прибыла из-за границы. Остальные 22 больных — это медперсонал психоневрологического интерната в Славянске.

Об этом сообщил глава Донецкой областной государственной администрации Павел Кириленко на своей странице в Facebook.

Среди заразившихся медиков 65-летний мужчина и 21 женщина возрастом от 35 до 70 лет. Все заболевшие в интернате входят в список контактных лиц пациентов, у которых коронавирус был подтвержден ранее.


В настоящее время проводится обследование всего персонала и пациентов медучреждения.

Как ранее писал «Ракурс», за последние сутки в Украине зафиксированы 994 новых случая заражения коронавирусом. Это самое большое количество новых больных за весь период пандемии.

Источник: Ракурс


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