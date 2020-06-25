Коронавірус підкосив медпрацівників. Фото: Ракурс

https://racurs.ua/ua/n140253-spalah-koronavirusu-sered-medpracivnykiv-ohopyv-psyhonevrologichnyy-internat.html

Ракурс

У Донецькій області за останню добу зафіксовано 23 нових випадки зараження коронавірусом. У Краматорську захворіла 53-річна жінка, яка нещодавно прибула з-за кордону. Решта 22 хворих — це медперсонал психоневрологічного інтернату в Слов’янську.

Про це повідомив голова Донецької обласної державної адміністрації Павло Кириленко на своїй сторінці у Facebook.

Серед інфікованих медиків 65-річний чоловік та 21 жінка віком від 35 до 70 років. Усі хворі в інтернаті входять до списку контактних осіб пацієнтів, у яких коронавірус було підтверджено раніше.

Наразі проводиться обстеження всього персоналу і пацієнтів медзакладу.

Як раніше писав «Ракурс», за останню добу в Україні зафіксовано 994 нових випадки зараження коронавірусом. Це найбільша кількість нових хворих за весь період пандемії.