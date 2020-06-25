Підтоплення в Одеській області. Фото: ДСНС

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В Одеській області сильні зливи призвели до утворення повеней, які підтопили низку населених пунктів.

У селі Ананьїв Перший Ананьївського району підтоплено два десятки будинків та господарчих будівель. Рятувальники евакуювали з небезпечних зоні-шестеро осіб, серед них — четверо дітей. Також із затопленої території вивели свійських тварин. Про це повідомляє прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Сильні зливи призвели до підтоплень семи приватних домогосподарств та двох підвалів у селі Качурівка Подільського району. Співробітники ДСНС за допомогою мотопомп відкачали 820 куб. м дощової води. Крім того, воду відкачували й з дворів трьох домогосподарств у селі Виноградівка у Болградському районі.

За інформацією місцевого видання «Думська», у Подільському районі сильні проливні дощі призвели до підтоплення житлових будинків, городів і доріг. Найбільшої шкоди негода завдала селу Федорівка — підтоплено житлові будинки та п’ять автомобілів.

Сильно постраждав від підтоплень і сам Подільськ — під водою опинилися вулиці, а в селі Коси затопило стадіон. Через великі потоки води в селі Поплавка обвалився міст.

Нагадаємо, синоптики заявили, що через дощі з берегів можуть вийти Дністер, Тиса, ПруттаПрип’ять. Можливі затоплення у містах та селах Західної України та у Вінницькій області.