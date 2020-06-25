Усама бен Ладен «пришел» на футбол в Англии, фото — Медуза

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Ракурс

Усама бен Ладен болел за английский футбольный клуб «Лидс». Правда, это было его изображение на картоне, а на стадион оно попало вместе с фото нескольких сотен фанатов команды.

Во время домашнего матча против «Фулхэма» «Лидс Юнайтед» разместил на трибунах картонные фигуры своих фанатов. Среди них оказался и бен Ладен.

«Лидс», как и многие другие клубы в Европе во время карантина, предложил фанатам распечатать и разместить на трибунах фотографии их лиц. Такая услуга стоила 25 фунтов стерлингов. Кто-то решил воспользоваться возможностью и пошутил: вместо своего фото прислал снимок бывшего лидера террористической организации «Аль-Каида». В «Лидсе» не обратили на это никакого внимания и распечатали все как есть.

Так Осама бен Ладен появился на фанатских трибунах среди других картонных болельщиков. На него обратили внимание в Твиттер. Представители «Лидса» извинились, убрали картонную фигуру и пообещали впредь быть внимательнее.

Интересно, что на матч по регби в Австралии вообще «пришли» Гитлер и серийный убийца Гарольд Шипман.