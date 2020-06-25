672 млн грн на боротьбу з повенями виділив Кабмін. Фото: Кабмін

https://racurs.ua/ua/n140268-672-mln-grn-na-borotbu-z-povenyamy-vydilyv-kabmin.html

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Паводки і повені в Україні останніми днями наробили лиха у багатьох західних областях. Найбільше постраждали Івано-Франківська, Чернівецька, Закарпатська, Львівська області.

Для боротьби з наслідками стихії у цих областях Кабінет міністрів виділив 672 млн грн із резервного фонду держбюджету. Таке рішення міністри ухвалили на сьогоднішньому засіданні уряду.

Найбільше грошей виділено на боротьбу з наслідками стихії в Івано-Франківській області — 480 млн грн. По 30 млн грн отримають Чернівецька та Закарпатська області, 10 млн грн — Львівщина.

Також 92 млн грн передадуть Державному агентству водних ресурсів, 10 млн грн — Державному агентству лісових ресурсів.

Водночас міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, коли Кабмін ухвалював цю постанову, також хотів отримати гроші для свого міністерства. Зокрема, він просив виділити 41 млн грн Державній службі з надзвичайних ситуацій, 22 млн грн — Нацгвардії, 19 млн грн «Нацполіції. Ці гроші, за його словами, потрібні для «ліквідації наслідків цієї стихії» в перерахованих областях. На що прем'єр Шмигаль відповів, що зараз гроші не виділятимуть — коли Кабмін отримає відповідні розрахунки, тоді і буде ухвалюватися рішення про виділення додаткових коштів.

Як повідомлялося, через паводки на заході України підтопило десятки селищ. Тільки в Івано-Франківській області затопило 10 тис. житлових будинків. Вода знищила близько 130 км доріг, ще понад 500 км пошкоджено. Постраждали також Чернівецька, Львівська, Тернопільська та Закарпатська області.