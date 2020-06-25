672 млн грн на борьбу с наводнениями выделил Кабмин. Фото: Кабмин

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Паводки и наводнения в Украине за последние дни наделали бед во многих западных областях. Больше всего пострадали Ивано-Франковская, Черновицкая, Закарпатская, Львовская области.

Для борьбы с последствиями стихии в этих областях Кабинет министров выделил 672 млн грн из резервного фонда госбюджета. Такое решение министры приняли на сегодняшнем заседании правительства.

Больше всего денег выделено на борьбу с последствиями стихии в Ивано-Франковской области — 480 млн грн. По 30 млн грн получат Черновицкая и Закарпатская области, 10 млн грн — Львовщина.

Также 92 млн грн передадут Государственному агентству водных ресурсов, 10 млн грн — Государственному агентству лесных ресурсов.

При этом министр внутренних дел Арсен Аваков, когда Кабмин принимал это постановление, также хотел получить деньги для своего министерства. В частности, он просил выделить 41 млн грн Государственной службе по чрезвычайным ситуациям, 22 млн грн — Нацгвардии, 19 млн грн — Нацполиции. Эти деньги, по его словам, нужны для «ликвидации последствий этой стихии» в перечисленных областях. На что премьер Шмыгаль ответил, что сейчас деньги выделять не будут — когда Кабмин получит соответствующие расчеты, тогда и будет приниматься решение о выделении дополнительных средств.

Как сообщалось, из-за паводков на западе Украины оказались подтоплены десятки сел. Только в Ивано-Франковской области затопило 10 тыс. жилых домов. Вода уничтожила около 130 км дорог, еще более 500 км были повреждены. Пострадали также Черновицкая, Львовская, Тернопольская и Закарпатская области.