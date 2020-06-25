Шкарлет стал и. о. министра образования — Кабмин принял решение

https://racurs.ua/n139915-shkarlet-ministr-obrazovaniya-rada-zakryla-esche-odnu-vakansiu-v-kabmine.html

Ракурс

Сергей Шкарлет стал временно исполняющим обязанности министра образования. Соответствующее решение сегодня принял Кабмин Дениса Шмыгаля. На заседании правительства 25 июня Шкарлета сначала формально назначили заместителем министра, а затем — сразу исполняющим обязанности министра.

«Ракурс» уже писал, что Шкарлет будет временно исполняющим обязанности министра образования. Для этого в Минобразования якобы планировали ввести новую должность заместителя министра по евроинтеграции.

Спикер парламента Дмитрий Разумков ранее анонсировал голосование за кандидатуру Шкарлета на должность главы МОН во время пленарного заседания 18 июня. Однако впоследствии профильный образовательный комитет не поддержал предложение Кабмина и не рекомендовал Раде назначать Шкарлета. Этот вопрос в сессионный зал так и не выносился. Кроме этого, против кандидатуры ректора Шкарлета выступили педагоги и ученые. Его также жестко критикуют экс-министр образования и науки Анна Новосад, а также член профильного комитета Инна Совсун.

В научных публикациях Шкарлета выявили большие объемы плагиата. В 2012 году он активно расхваливал Виктора Януковича и пытался стать народным депутатом от «Партии регионов». Тогда же Янукович присвоил Шкарлету звание заслуженного деятеля науки и техники.

Шкарлет — доктор экономических наук, ректор Национального университета «Черниговская политехника». В его научной работе проект false-science нашел плагиат. Оппозиция называет Шкарлета сторонником «Партии регионов» и президента-беглеца Виктора Януковича.

После отставки правительства Алексея Гончарука 10 марта Кабмин назначил временно исполняющим обязанности министра образования и науки Юрия Полюховича. 25 марта Министерство образования и науки Украины возглавила Любомира Мандзий, которая была назначена и. о. министра.