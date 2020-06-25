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Ракурс
В IKEA отрицают использование незаконной украинской древесины. Фото: mukachevo.net

В IKEA отреагировали на обвинения в использовании незаконной украинской древесины

25 июн 2020, 14:32
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Вырубка лесов в Украине является одной из главных проблем. Многие считают, что именно исчезновение карпатских лесов стало одной из причин наводнений в западных областях Украины. Шведская компания IKEA отреагировала на появившуюся информацию о том, что для производства мебели она использует карпатскую древесину, полученную в результате незаконной вырубки.

В IKEA заявили, что планируют провести глубокий аудит сети поставщиков относительно законности получаемой древесины, сообщает Reuters.

Также в компании признали, что проблема незаконной вырубки лесов существует и является глобальной проблемой. Поэтому компания тщательно проверяет всех своих поставщиков древесины на предмет законности получаемого сырья.


Кроме того, в IKEA утверждают, что доля украинской древесины в общем количестве сырья, которое компания использует для производства мебели, составляет менее 1%.

Как ранее писал «Ракурс», британская организация Earthsight провела исследование, в результате которого установила, что IKEA реализует складные стулья Terje, для изготовления которых используются незаконно срубленные карпатские буки. Поставки незаконной украинской древесины осуществляются через фирмы, которые имеют сертификаты FSC.


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