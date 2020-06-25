В IKEA отрицают использование незаконной украинской древесины. Фото: mukachevo.net

https://racurs.ua/n140267-v-ikea-otreagirovali-na-obvineniya-v-ispolzovanii-nezakonnoy-ukrainskoy-drevesiny.html

Ракурс

Вырубка лесов в Украине является одной из главных проблем. Многие считают, что именно исчезновение карпатских лесов стало одной из причин наводнений в западных областях Украины. Шведская компания IKEA отреагировала на появившуюся информацию о том, что для производства мебели она использует карпатскую древесину, полученную в результате незаконной вырубки.

В IKEA заявили, что планируют провести глубокий аудит сети поставщиков относительно законности получаемой древесины, сообщает Reuters.

Также в компании признали, что проблема незаконной вырубки лесов существует и является глобальной проблемой. Поэтому компания тщательно проверяет всех своих поставщиков древесины на предмет законности получаемого сырья.

Кроме того, в IKEA утверждают, что доля украинской древесины в общем количестве сырья, которое компания использует для производства мебели, составляет менее 1%.

Как ранее писал «Ракурс», британская организация Earthsight провела исследование, в результате которого установила, что IKEA реализует складные стулья Terje, для изготовления которых используются незаконно срубленные карпатские буки. Поставки незаконной украинской древесины осуществляются через фирмы, которые имеют сертификаты FSC.