В IKEA заперечують використання незаконної української деревини. Фото: mukachevo.net

https://racurs.ua/ua/n140267-v-ikea-vidreaguvaly-na-zvynuvachennya-u-vykorystanni-nezakonnoyi-ukrayinskoyi-derevyny.html

Ракурс

Вирубка лісів в Україні є однією з головних проблем. Багато хто вважає, що саме зникнення карпатських лісів стало однією із причин повені у західних областях України. Шведська компанія IKEA відреагувала на інформацію про те, що для виробництва меблів вона використовує карпатську деревину, отриману в результаті незаконної вирубки.

В IKEA заявили, що планують провести глибокий аудит мережі постачальників щодо законності одержуваної деревини, повідомляє Reuters.

Також у компанії визнали, що проблема незаконної вирубки лісів існує і є глобальною проблемою. Тому компанія ретельно перевіряє усіх своїх постачальників деревини на предмет законності одержуваної сировини.

Крім того, в IKEA стверджують, що частка української деревини в загальній кількості сировини, яка компанія використовує для виробництва меблів, становить менше 1%.

Як раніше писав «Ракурс», британська організація Earthsight провела дослідження, у результаті якого встановила, що IKEA реалізує складні стільці Terje, для виготовлення яких використовуються незаконно зрубані карпатські буки. Поставки незаконної української деревини здійснюються через фірми, які мають сертифікати FSC.