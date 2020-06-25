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Ракурс
В IKEA заперечують використання незаконної української деревини. Фото: mukachevo.net

В IKEA відреагували на звинувачення у використанні незаконної української деревини

25 чер 2020, 14:32
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Вирубка лісів в Україні є однією з головних проблем. Багато хто вважає, що саме зникнення карпатських лісів стало однією із причин повені у західних областях України. Шведська компанія IKEA відреагувала на інформацію про те, що для виробництва меблів вона використовує карпатську деревину, отриману в результаті незаконної вирубки.

В IKEA заявили, що планують провести глибокий аудит мережі постачальників щодо законності одержуваної деревини, повідомляє Reuters.

Також у компанії визнали, що проблема незаконної вирубки лісів існує і є глобальною проблемою. Тому компанія ретельно перевіряє усіх своїх постачальників деревини на предмет законності одержуваної сировини.


Крім того, в IKEA стверджують, що частка української деревини в загальній кількості сировини, яка компанія використовує для виробництва меблів, становить менше 1%.

Як раніше писав «Ракурс», британська організація Earthsight провела дослідження, у результаті якого встановила, що IKEA реалізує складні стільці Terje, для виготовлення яких використовуються незаконно зрубані карпатські буки. Поставки незаконної української деревини здійснюються через фірми, які мають сертифікати FSC.


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