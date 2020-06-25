ЗНО 2020. Фото: Щоденний Львів

https://racurs.ua/ua/n140266-zno-vidbudetsya-dvichi-cherez-poveni-z-yavylysya-daty-dodatkovoyi-sesiyi.html

Ракурс

ЗНО (зовнішнє незалежне оцінювання) стартувало сьогодні, 25 червня. Проте через негоду на заході країни деякі учні не змогли потрапити до пунктів проведення тестування. Водночас Кабінет міністрів обіцяє, що такі учні зможуть скласти ЗНО на додатковій сесії.

За словами прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, в Івано-Франківській області не змогли потрапити до пунктів тестування семеро дітей. Про це він розповів під час засідання уряду 25 червня, зазначивши, що жодну дитину не залишать без можливості скласти ЗНО.

За попередньою інформація, додаткова сесія ЗНО відбудеться цього року у Чернівцях, а не в Івано-Франківську, як це було минулого року. Про це розповіла завідувач відділу групи моніторингу ЗНО в Чернівецькій області Любов Якименко, пише «Укрінформ».

Додаткові тестування відбудуться з 24 липня по 10 серпня цього року. Зареєструватися на додаткову сесію зовнішнього тестування учні можуть протягом п’яти днів.

Зазначимо, сьогодні стартувала основна сесія тестування. 25 червня учні склали тестування з математики. Завершиться основна сесія ЗНО 17 липня.