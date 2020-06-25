ВНО 2020 Фото: Щоденний Львів

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ВНО (внешнее независимое оценивание) стартовало сегодня, 25 июня. Однако из-за непогоды на западе страны некоторые ученики не смогли попасть в пункты проведения тестирования. В то же время Кабинет министров обещает, что такие ученики смогут сдать ВНО на дополнительной сессии.

По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, в Ивано-Франковской области не смогли попасть в пункты тестирования семеро детей. Об этом он рассказал во время заседания правительства 25 июня, отметив, что ни одного ребенка не оставят без возможности сдать ВНО.

По предварительной информация, дополнительная сессия ВНО состоится в этом году в Черновцах, а не в Ивано-Франковске, как это было в прошлом году. Об этом рассказала заведующая отделом группы мониторинга ВНО в Черновицкой области Любовь Якименко, пишет «Укринформ».

Дополнительные тестирования проведут с 24 июля по 10 августа этого года. Зарегистрироваться на дополнительную сессию внешнего тестирования ученики могут в течение пяти дней.

Отметим, сегодня стартовала основная сессия тестирования. 25 июня ученики сдали тестирование по математике. Завершится основная сессия ВНО 17 июля.