Штраф за оскорбление полицейского могут усилить. Фото:

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Штраф за оскорбление полицейского хотят усилить в Украине.

Министерство внутренних дел Украины готовит соответствующий законопроект. Также у Авакова хотят ужесточить ответственность за применение газовых баллончиков во время акций. Об этом заявил заместитель главы МВД Антон Геращенко в интервью «РБК-Украина».

По словам Геращенко, ему дали задание разработать соответствующий законопроект после столкновений, которые произошли под судом по делу Стерненко. Применение баллончиков против силовиков могут квалифицировать как хулиганство. Тогда за такие действия можно получить реальный срок.

По использованию газовых баллончиков: мы будем вводить дополнительную ответственность для тех, кто травит ими полицейских или других участников акции, — отметил заместитель министра.



При этом Геращенко отметил, что рядовые украинцы могут иметь баллончики для самозащиты.

Напомним, в Министерстве внутренних дел хотят ужесточить наказание водителей, которые нарушают скоростной режим. Штрафы за превышение скорости в Украине пока относительно небольшие — до 510 грн, их планируют увеличить до 3 тыс. 400 грн.