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Ракурс
Штраф за образу поліцейського можуть посилити. Фото: zn.ua

Штрафи за образу поліцейських можуть зрости — у Авакова готують законопроект

25 чер 2020, 14:19
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Штраф за образу поліцейського хочуть посилити в Україні.

Міністерство внутрішніх справ України готує відповідний законопроект. Також у Авакова хочуть посилити відповідальність за застосування газових балончиків під час акцій. Про це заявив заступник глави МВС Антон Геращенко в інтерв’ю «РБК-Україна».

За словами Геращенка, йому дали завдання розробити відповідний законопроект після сутичок, котрі сталися під судом у справі Стерненка. Застосування балончиків проти силовиків можуть кваліфікувати як хуліганство. Тоді за такі дії можна буде отримати реальний термін.

Щодо використання газових балончиків: ми будемо вводити додаткову відповідальність для тих, хто труїть ними поліцейських або інших учасників акції, — зазначив заступник міністра.


При цьому Геращенко відзначив, що пересічні українці можуть мати балончики для самозахисту.

Нагадаємо, в Міністерстві внутрішніх справ хочуть посилити покарання водіїв, які порушують швидкісний режим. Штрафи за перевищення швидкості в Україні наразі відносно невеликі — до 510 грн, їх планують збільшити до 3 тис. 400 грн.


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