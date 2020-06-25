Шкарлет став в. о. міністра освіти — Кабмін ухвалив рішення, фото — "Наш"

https://racurs.ua/ua/n139915-shkarlet-ministr-osvity-rada-zakryla-sche-odnu-vakansiu-v-kabmini.html

Ракурс

Сергій Шкарлет став тимчасово виконуючим обов’язки міністра освіти. Відповідне рішення сьогодні ухвалив Кабмін Дениса Шмигаля. На засіданні уряду 25 червня Шкарлета спочатку формально призначили заступником міністра й одразу ж виконувачем обов’язків міністра.

«Ракурс» вже писав, що Шкарлет буде тимчасово виконуючим обов’язки міністра освіти. Для цього в Міносвіти нібито планували запровадити нову посаду заступника міністра з євроінтеграції.

Спікер парламенту Дмитро Разумков раніше анонсував голосування за кандидатуру Шкарлета на посаду глави МОН під час пленарного засідання 18 червня. Однак згодом профільний освітній комітет не підтримав пропозицію Кабміну і не рекомендував Раді призначати Шкарлета. Це питання у сесійну залу так і не виносилося. Окрім цього, проти його призначення виступили й освітяни і науковці. Жорстко критикують Шкарлета екс-міністр освіти і науки Ганна Новосад, а також член профільного комітету Інна Совсун.

У наукових публікаціях Шкарлета виявили великі обсяги плагіату. У 2012 році він активно розхвалював Віктора Януковича і намагався стати народним депутатом від «Партії регіонів». Тоді ж Янукович присвоїв Шкарлету звання заслуженого діяча науки і техніки.

Він — доктор економічних наук, ректор Національного університету «Чернігівська політехніка». Опозиція називає Шкарлета прихильником Януковича і Табачника.

Після відставки уряду Олексія Гончарука 10 березня Кабмін призначив тимчасово виконуючим обов’язки міністра освіти і науки Юрія Полюховича. 25 березня Міністерство освіти і науки України очолила Любомира Мандзій, яка була призначена в. о. міністра.