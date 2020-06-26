Новый парк в Киеве. Фото: КГГА

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В Киеве появилась новая зеленая зона — в Святошинском районе после реконструкции открыли первую очередь парка «Совки». Уникальность этой зоны отдыха в том, что это лесопарк.

Это единственный в Киеве парк, который расположен в лесной зоне. Несмотря на это, долгие годы он был запущен и больше напоминал заросли, а не зону для комфортного отдыха. Об этом рассказал мэр Киева Виталий Кличко во время онлайн-брифинга 26 июня.

По его словам, главной задачей было сохранить уникальность парка, но сделать его комфортным для посещения. Там оградили и расчистили территорию, сделали дорожки, поставили новые лавочки и урны.

На территории также обустроили детские и спортивные площадки, установили LED-освещение. Была также построена общественная уборная, на территории установили камеры видеонаблюдения и тревожные кнопки.

Появился в парке и фонтан. По словам Кличко, дети не теряют времени и уже купаются в нем. Также в «Совках» есть беседка со столом для игры в шахматы.

Напомним, ранее Кличко рассказывал, что до конца этого года планируется полностью завершить ремонт Борщаговского моста. По его словам, киевские власти планируют возобновить движение по мосту в сторону Борщаговки в сентябре этого года.