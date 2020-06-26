Новий парк у Києві. Фото: КМДА

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У Києві з’явилася нова зелена зона — в Святошинському районі після реконструкції відкрили першу чергу парку «Совки». Унікальність цієї зони відпочинку в тому, що це лісопарк.

Це єдиний в Києві парк, який розташований у лісовій зоні. Попри це, довгі роки він був запущений і більше нагадував зарості, а не зону для комфортного відпочинку. Про це розповів мер Києва Віталій Кличко під час онлайн-брифінгу 26 червня.

За його словами, головним завданням було зберегти унікальність парку, але зробити його комфортним для відвідування. Там огородили і розчистили територію, зробили доріжки, поставили нові лавочки та урни.

На території також облаштували дитячі та спортивні майданчики, встановили LED-освітлення. Була також побудована громадська вбиральня, на території встановили камери відеоспостереження і тривожні кнопки.

З’явився в парку і фонтан. За словами Кличка, діти не втрачають часу і вже купаються в ньому. Також в «Совках» є альтанка зі столом для гри в шахи.

Нагадаємо, раніше Кличко розповідав, що до кінця цього року планується повністю завершити ремонт Борщагівського мосту. За його словами, київська влада планує відновити рух у бік Борщагівки у вересні цього року.