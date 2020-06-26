Походження і поширення коронавірусу — що про це думають виборці Зеленського, Порошенка і Тимошенко, фото — DW

https://racurs.ua/ua/n140315-pohodjennya-i-poshyrennya-koronavirusu-scho-pro-ce-dumaut-vyborci-zelenskogo-poroshenka.html

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Походження і поширення коронавірусу і ставлення до цього виборців та прихильників різних політичних лідерів та партій в Україні дослідили соціологи.

Виявилося, що переважна більшість респондентів (70%) вважають, що коронавірус був штучно розроблений у Китаї. Ще 5% назвали США, 3% - Росію. Інші країни називалися рідше, йдеться у результатах соцопитування, яке провів Київський міжнародний інститут соціології (КМІС).

Під час інтерв’ю респондентів просили обрати, з яким з трьох тверджень щодо походження коронавірусу і його поширення у світі вони згодні в більшій мірі.

Тільки 18% вважають, що хвороба має природне виникнення і згодом поширилася у світі. Про штучну розробку в лабораторії, але випадкове поширення у світі відповіли 29%, а про спеціальну розробку і навмисне поширення у світі для зменшення чисельності населення — 37%.

Загалом 67% прихильників Володимира Зеленського вважає, що COVID-19 поширився і з’явився штучно або умисно. Серед симпатиків Петра Порошенка таких 54%, Юрія Бойка — 76%, Юлії Тимошенко — 73%.

У розрізі прихильників партій ці твердження поділяють 70% прихильників партії «Слуга народу», 73% — ОПЗЖ, 72% — «Батьківщини», 51% — «Європейської солідарності».

Найчастіше про природне виникнення хвороби і випадкове поширення заявляли прихильники Порошенка (28%) та «Євросолідарності» (31%).

КМІС провів опитування з 31 травня до 4 червня серед 2 тис. осіб.