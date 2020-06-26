Происхождение и распространение коронавируса — что об этом думают избиратели Зеленского, Порошенко и Тимошенко, фото — DW

https://racurs.ua/n140315-proishojdenie-i-rasprostranenie-koronavirusa-chto-ob-etom-dumaut-izbirateli-zelenskogo.html

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Происхождение и распространение коронавируса, а также отношение к этому избирателей и сторонников различных политических лидеров и партий в Украине исследовали социологи.

Оказалось, что подавляющее большинство респондентов (70%) считают, что коронавирус был искусственно разработан в Китае. Еще 5% назвали США, 3% — Россию. Другие страны назывались реже, сообщается в результатах соцопроса, проведенного Киевским международным институтом социологии (КМИС).

Во время интервью респондентов просили выбрать, с каким из трех утверждений о происхождении коронавируса и его распространении в мире они согласны в большей степени.

Только 18% считают, что болезнь возникла естественно и впоследствии распространилась по всему миру. Об искусственной разработке в лаборатории, но случайном распространении ответили 29%, а о специальной разработке и умышленном распространение в мире для уменьшения численности населения — 37%.

67% сторонников Владимира Зеленского считают, что COVID-19 распространился и появился искусственно или умышленно. Среди сторонников Петра Порошенко таких 54%, Юрия Бойко — 76%, Юлии Тимошенко — 73%.

В разрезе сторонников партий эти утверждения разделяют 70% симпатиков партии «Слуга народа», 73% — ОПЗЖ, 72% — «Батькивщины», 51% — «Европейской солидарности».

Чаще всего о естественном возникновении болезни и случайном распространении заявляли сторонники Порошенко (28%) и «Евросолидарности» (31%).

КМИС провел опрос с 31 мая по 4 июня среди 2 тыс. человек.