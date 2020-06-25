Вакцину от COVID-19 тестируют в Великобритании.

https://racurs.ua/n140273-vakcinu-ot-koronavirusa-nachali-ispytyvat-na-ludyah-v-velikobritanii.html

Ракурс

Вакцину от COVID-19 начали испытывать на людях в Великобритании.

Добровольцы уже начали вакцинироваться новым британским препаратом от коронавируса. Ожидается, что три сотни людей примут эту новую вакцину в течение ближайших недель в рамках испытания. Наблюдать за тестами ученые из Имперского колледжа в Лондоне. Об этом сегодня сообщает BBC.

Отмечается, что испытание этой вакцины на животных уже показало удачные результаты. После первой фазы тестов медпрепарата на людях начнется второй этап испытаний и в октябре он охватит аж 6 тыс. участников. Разработчики вакцины надеются, что препарат в случае успешных испытаний начнут продавать в стране уже с 2021 года.

Ранее сообщалось, что вакцину против COVID-19 начали тестировать на людях в Сингапуре. В первой фазе исследований, которая продлится шесть недель, принимают участие 23 здоровых человека.

Президент Украины Владимир Зеленский приказал министрам стали в очередь за вакциной против коронавируса. Глава государства считает, что Украина должна получить доступ к вакцине наравне с другими странами, только она будет изготовлена.