Вакцину против COVID-19 начали тестировать в Сингапуре, исследователи в США рассказали, что облегчает задачу, фото — canva.com

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Вакцину против COVID-19 начали тестировать в Сингапуре, исследования будут проводиться на здоровых людях. В первой фазе исследований, которая продлится шесть недель, примут участие 23 здоровых человека.

Если первый этап будет признан успешным, то следующим шагом станет привлечение к испытанию большего количества волонтеров, в том числе инфицированных коронавирусом. В основе нового препарата лежат созданные в лабораторных условиях моноклональные антитела, которые способны влиять на возбудителя SARS-CoV-2, сообщает The Straits Times.

Если исследования завершатся успешно, то TY027 можно будет использовать людям, которые имеют по работе широкие социальные контакты, а также туристам.

Между тем ученые университета Джонса Хопкинса в США заявили, что SARS-CoV-2 относится к вирусам, которые медленно эволюционируют, а это увеличивает вероятность создания успешной вакцины. Об этом рассказали в пресс-релизе, опубликованном на сайте Medical Xpress.

По словам исследователей, в вирусе произошло очень мало генетических изменений с момента появления в 2019 году. Разработать вакцину и лекарства в таком случае проще, чем для тех инфекционных агентов, которые быстро меняются (например, возбудителя гриппа). В целом коронавирусы, насчитывающие сотни видов, мутируют медленнее, чем многие другие вирусы.

В настоящее время при разработке вакцины ученые сосредоточились на S-белках, которые находятся на внешней поверхности SARS-CoV-2 и позволяют вирусу закрепиться за клетку хозяина и затем проникнуть внутрь нее. В этом белке есть высокоспецифичные участки, которые вступают в прямой контакт с рецептором на поверхности клетки хозяина и служат наиболее вероятной мишенью для вакцины.

Пока на этих участках не заметили никаких серьезных изменений в 20 тыс. образцах геномов, которые отобрали во всем мире.