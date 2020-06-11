Вакцину проти COVID-19 почали тестувати в Сінгапурі, дослідники у США розповіли, що полегшує завдання, фото — canva.com

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Вакцину проти COVID-19 почали тестувати в Сінгапурі, дослідження будуть проводитися на здорових людях. У першій фазі досліджень, яка триватиме шість тижнів, візьмуть участь 23 здорові людини.

Якщо перший етап буде визнаний успішним, то наступним кроком стане залучення до випробування більшої кількості волонтерів, в тому числі інфікованих коронавірусом.

В основі нового препарату лежать створені в лабораторних умовах моноклональні антитіла, які здатні впливати на збудника SARS-CoV-2, повідомляє The Straits Times.

Якщо дослідження завершаться успішно, то TY027 можна буде використовувати людям, які мають по роботі широкі соціальні контакти, а також туристам.

Тим часом вчені університету Джонса Хопкінса в США заявили, що SARS-CoV-2 відноситься до вірусів, які повільно еволюціонують, а це збільшує ймовірність створення успішної вакцини. Про це розповіли в прес-релізі, опублікованому на сайті Medical Xpress.

За словами дослідників, у вірусі відбулося дуже мало генетичних змін з моменту появи в 2019 році. Розробити вакцину і ліки в такому випадку простіше, ніж для тих інфекційних агентів, що швидко змінюються (наприклад, збудника грипу). В цілому, коронавіруси, що налічують сотні видів, мутують повільніше, ніж багато інших вірусів.

Нині при розробці вакцини вчені зосередилися на S-білку, який знаходиться на зовнішній поверхні SARS-CoV-2 і дозволяє вірусу закріпитися за клітину господаря і потім проникнути всередину неї. У цьому білку є високоспецифічні ділянки, які вступають в прямий контакт з рецептором на поверхні клітини господаря і служать найбільш вірогідною мішенню для вакцини. Нині на цих ділянках не помітили жодних серйозних змін у 20 тис. зразках геномів, які відібрали у всьому світі.