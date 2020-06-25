Получим пик заболеваемости среди лета — Зеленский возмутился несоблюдением карантина

https://racurs.ua/n140271-poluchim-pik-zabolevaemosti-sredi-leta-zelenskiy-vozmutilsya-nesobludeniem-karantina.html

Ракурс

Владимир Зеленский прогнозирует пик заболеваемости коронавирусной инфекцией на середину лета в случае несоблюдения украинцами карантинных ограничений. Министр здравоохранения Максим Степанов добавил, что при соблюдении мер, разработанных правительством для сдерживания распространения COVID-19, не должно быть значительного роста количества больных.

Степанов отметил, что некоторые страны снимают больше ограничений, чем Украина. Поэтому, по его мнению, рост числа инфицированных коронавирусом происходит из-за нарушения гражданами правил адаптивного карантина. Об этом чиновник заявил во время селекторного совещания под председательством Зеленского.

В то же время в Министерстве внутренних дел сообщили, что за последние три дня в три раза увеличилось число штрафов для предприятий и организаций, нарушающих карантин. МВД констатирует, что чаще всего карантинные ограничения (масочный режим и соблюдение дистанции) нарушают в общественном транспорте. Также существуют проблемы со скоплениями людей. В целом уже наложено штрафов на 5 млн грн.

Зеленский убежден, что чиновники недостаточно эффективно разъясняют украинцам целесообразность соблюдения карантинных мер летом.

У нас в некоторых регионах заполнены уже более половины койкомест, а число больных ежедневно растет. Если не остановить этот рост, получим пик заболеваемости прямо посреди лета. Плохо будет всем. Тогда никто не будет рад ослаблению карантина, — заявил президент.

В свою очередь Степанов отметил, что несмотря на рост количества инфицированных, число нуждающихся в подключении к аппаратам ИВЛ остается неизменным.

Эпидемиологи говорят нам об одной главной причине: люди перестали соблюдать ограничения. А власть на местах, чтобы не потерять какие-то политические баллы, продолжает ослаблять ограничения на местном уровне. Поэтому мы получили четкую модель роста заболеваемости, — заявил премьер Денис Шмыгаль во время сегодняшнего заседания правительства.

Он пригрозил снова ввести жесткий карантин, если украинцы продолжат игнорировать меры предосторожности.

Ситуация значительно ухудшается. Причина — люди перестали соблюдать карантин. В других странах заболеваемость не растет при такой модели. Единственный путь — продолжать политику наказаний, — убежден глава правительства.

В Кабмине также решили следить за соблюдением масочного режима. Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров. По его словам, если кого-то из сотрудников правительства поймают без маски в коридоре, то:

снимают всю премию нарушителю;

снимают всю премию ее / его начальнику отдела;

снимают всю премию ее / его директору департамента.

Напомним, 24 июня Украина заняла второе место среди стран Европы, где зафиксировали самый значительный суточный прирост заболеваний коронавирусной инфекцией. Об этом свидетельствуют статистические данные на сайте Worldometers. Украина с суточным приростом инфицированных +994 человек заняла второе место, обогнав Румынию (+460) и Беларусь (+437). Лидером по заболеваемости в Европе остается Россия (+7113).