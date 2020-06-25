Денис Шмыгаль. Фото: pravda.com.ua

https://racurs.ua/n140270-shmygal-nazval-glavnoe-uslovie-polnoy-otmeny-karantina.html

Ракурс

Карантин в Украине будет действовать до конца июля, но это лишь предварительные прогнозы, ведь ни в одной стране мира не могут спрогнозировать, когда именно закончится пандемия коронавируса и будет полностью отменен карантин.

Такое заявление сделал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в интервью журналу НВ.

Шмыгаль уточнил, что до конца июля некоторые ограничения могут быть сняты или наоборот, ужесточены. Все будет зависеть от эпидемиологической ситуации в стране и в отдельно взятом регионе.

Полная же отмена карантина в Украине возможна лишь в том случае, если будет найдена вакцина или эффективный метод лечения коронавируса. До этого времени не стоит рассчитывать на полную отмену карантина.

Премьер-министр отметил, что смертность от коронавируса составляет около 2,5−2,9%, в то время, как от гриппа умирает 0,8% больных. Поэтому главной задачей на сегодняшний день является снижение процента смертности от коронавируса.

Правительство рассчитывает довести страну до момента создания вакцины или лекарства от коронавируса с наименьшими потерями. Лишь после того, как эпидемию можно будет контролировать и успешно лечить больных, карантин будет отменен.

Однако помимо эпидемиологических проблем еще существуют экономические проблемы, связанные с карантином. Поэтому правительство будет искать некий баланс, который позволит сохранить жизни людям и не угробить окончательно экономику Украины.

Как ранее писал «Ракурс», за последние сутки в Украине установлен новый рекорд заболеваемости коронавирусом. Зафиксировано 994 новых случая заражения.