Новейший российский БТР «Бумеранг» едва не сгорел после парада в Москве (ФОТО, ВИДЕО)

БТР К-17 «Бумеранг». Фото: vimpel-v.com

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Парад Победы в Москве не обошелся без казусов. Возвращаясь с парада в колонне военной техники загорелся новейший российский бронетранспортер К-17 «Бумеранг».

На кадрах видно, как двигаясь по московским улицам БТР вдруг начал сильно дымить. Дымом заволокло часть улицы, на которой находились зрители, которые наблюдали за прохождением техники. Ролик с инцидентом уже появился в YouTube.

Военные специалисты предполагают, что задымление могло произойти из-за нештатного срабатывания термодымовой аппаратуры или же причиной стала разгерметизация соединения трубопровода.

А на вчерашнем параде в Санкт-Петербурге увидел фейкового офицера с орденом «Победа», хотя все 17 его кавалеров, известных истории, уже давно умерли. Как сообщается на Telegram-канале блогера Vitauskas, на изготовление одной такой награды было необходимо 180 бриллиантов и 300 гр платины. В советские времена орден получило ограниченное число человек. В частности, в числе кавалеров были Иосиф Сталин, маршалы Георгий Жуков и Константин Рокоссовский, генсек Леонид Брежнев.

Напомним, вчера во время парада в Севастополе главный танк Т-34 чуть не въехал в толпу зрителей. Боевая машина времен войны не смогла вернуть и проехала прямо.