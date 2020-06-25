БТР К-17 «Бумеранг». Фото: vimpel-v.com

https://racurs.ua/ua/n140269-novitniy-rosiyskyy-btr-bumerang-zaledve-ne-zgoriv-pislya-paradu-v-moskvi-foto-video.html

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Парад Перемоги в Москві не обійшовся без казусів. Повертаючись з параду, у колоні військової техніки спалахнув новітній російський бронетранспортер К-17 «Бумеранг».

На кадрах видно, як рухаючись московськими вулицями, БТР раптом почав сильно диміти. Димом заволокло частину вулиці, на якій знаходилися глядачі, котрі спостерігали за проходженням техніки. Ролик із інцидентом вже з’явився в YouTube.

Військові фахівці припускають, що задимлення могло статися через нештатне спрацьовування термодимової апаратури або ж причиною стала розгерметизація з'єднання трубопроводу.

А на вчорашньому параді в Санкт-Петербурзі помітили фейкового офіцера з орденом «Перемога», хоча всі 17 його кавалерів, відомих історії, вже давно померли. Як повідомляється на Telegram-каналі блогера Vitauskas, на виготовлення однієї такої нагороди було необхідно 180 діамантів і 300 г платини. У радянські часи орден отримало обмежене число осіб. Зокрема, серед кавалерів були Йосип Сталін, маршали Георгій Жуков та Костянтин Рокоссовський, генсек Леонід Брежнєв.

Нагадаємо, вчора під час параду в Севастополі головний танк Т-34 мало не в’їхав у натовп глядачів. Бойова машина часів війни не змогла повернути і поїхала прямо на людей.