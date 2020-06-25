Денис Шмигаль. Фото: pravda.com.ua

https://racurs.ua/ua/n140270-shmygal-nazvav-golovnu-umovu-povnogo-skasuvannya-karantynu.html

Ракурс

Карантин в Україні буде діяти до кінця липня, але це лише попередні прогнози, адже у жодній країні світу не можуть спрогнозувати, коли саме закінчиться пандемія коронавірусу і буде повністю відмінено карантин.

Таку заяву зробив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль в інтерв’ю журналу НВ.

Шмигаль уточнив, що до кінця липня деякі обмеження можуть бути зняті або навпаки, посилені. Все буде залежати від епідеміологічної ситуації в країні та в окремо взятих регіонах.

Повне ж скасування карантину в Україні можливе лише у тому випадку, якщо буде знайдена вакцина або ефективний метод лікування коронавірусу. До цього не варто розраховувати на повне скасування карантину.

Прем'єр-міністр зазначив, що смертність від коронавірусу становить близько 2,5−2,9%, у той час, як від грипу помирає 0,8% хворих. Тому головним завданням є зниження відсотка смертності від коронавірусу.

Уряд розраховує довести країну до моменту створення вакцини або ліків від коронавірусу з найменшими втратами. Лише після того, як епідемію можна буде контролювати і успішно лікувати хворих, карантин буде скасовано.

Однак крім епідеміологічних проблем ще існують економічні проблеми, пов’язані з карантином. Тому уряд буде шукати баланс, який дозволить зберегти життя людям і не угробити остаточно економіку України.

Як раніше писав «Ракурс», за останню добу в Україні встановлено новий рекорд захворюваності на коронавірус. Зафіксовано 994 нових випадки зараження.