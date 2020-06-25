Матимемо пік захворюваності посеред літа — Зеленський обурився недотриманням карантину

https://racurs.ua/ua/n140271-matymemo-pik-zahvoruvanosti-posered-lita-zelenskyy-oburyvsya-nedotrymannyam-karantynu.html

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Володимир Зеленський прогнозує пік захворюваності на коронавірусну інфекцію в Україні посеред літа у разі недотримання запроваджених карантинних обмежень. Міністр охорони здоров’я Максим Степанов додав, що при дотриманні заходів, розроблених урядом для стримування поширення COVID-19, не може відбуватися значного зростання кількості хворих.

Степанов зазначив, що у деяких країнах заходи пом’якшують навіть більше, ніж в Україні. Тому, на його думку, зростання кількості інфікованих коронавірусом відбувається через порушення карантину. Про це чиновник заявив під час традиційної селекторної наради під головуванням Зеленського.

Водночас у Міністерстві внутрішніх справ повідомили, що за останні три дні втричі збільшили кількість штрафів для підприємств і закладів, які порушують карантинні обмеження. МВС наголошує на постійних порушеннях українцями дистанції та маскового режиму під час перебування у громадському транспорті. Також проблеми існують зі скупченнями людей. Загалом уже накладено штрафів на понад 5 млн грн.

Зеленський переконаний, що чиновники недостатньо роз’яснюють українцям про доцільність дотримання карантинних заходів влітку.

У нас у деяких регіонах заповнено вже понад половину ліжкомісць, а кількість хворих щодня зростає. Якщо не зупинити цього зростання, матимемо пік захворювання прямо посеред літа. Погано буде всім. Тоді ніхто не буде радий послабленню карантину, — заявив президент.

Міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Ігор Петрашко повідомив про збільшення кількості перевірок закладів. 2,5 тис. інспекторів зараз роз’яснюють населенню необхідність дотримання карантину.

Водночас Степанов зауважив, що попри зростання кількості пацієнтів, кількість тих, хто потребує підключення до апаратів ШВЛ, залишається незмінною.

Епідеміологи кажуть нам про одну головну причину: люди перестали дотримувати обмежень. А влада на місцях, щоб не втратити якісь політичні бали, продовжує послаблювати обмеження на місцевому рівні. Тому ми отримали чітку модель зростання захворюваності, — заявив прем'єр Денис Шмигаль під час відкриття сьогоднішнього засідання уряду.

Він пригрозив знову запровадити жорсткий карантин, якщо українці ігноруватимуть заходи перестороги.

Ситуація значно погіршується. Причина — люди перестали дотримуватися карантину. В інших країнах захворюваність не зростає за такої моделі. Єдиний шлях — продовжувати політику покарань, — переконаний очільник уряду.

У Кабміні вирішили стежити за дотриманням маскового режиму. Про це повідомив міністр цифровий трансформації Михайло Федоров.

Якщо ловлять когось без маски на коридорі:

Знімають всю премію порушнику.

Знімають всю премію її / його начальника відділу

Знімають всю премію її / його директора департаменту.



Нагадаємо, 24 червня Україна посіла друге місце серед країн Європи, де зафіксували найбільший добовий приріст захворювань коронавірусною інфекцією. Про це свідчать статистичні дані на сайті Worldometers. Україна з добовим приростом інфікованих +994 осіб посіла друге місце, обігнавши Румунію (+460) та Білорусь (+437). Лідером по захворюваності в Європі залишається Росія (+7113).