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Ракурс
Вакцину від COVID-19 тестують у Великій Британії.

Вакцину від коронавірусу почали випробовувати на людях у Британії

25 чер 2020, 15:44
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Вакцину від COVID-19 почали випробовувати на людях у Великій Британії.

Добровольці вже почали вакцинуватися новим британським препаратом від коронавірусу. Очікується, що три сотні людей приймуть цю нову вакцину впродовж найближчих тижнів у рамках випробування. Спостерігатимуть за тестами науковці з Імперського коледжу в Лондоні. Про це сьогодні повідомляє BBC.

Зазначається, що випробування цієї вакцини на тваринах уже показало вдалі результати. Після першої фази тестів медпрепарату на людях почнеться другий етап випробовувань і в жовтні він охопить аж 6 тис. учасників. Розробники вакцини надіються, що препарат у разі успішних випробовувань почнуть продавати в країні вже з 2021 року.


Раніше повідомлялося, що вакцину проти COVID-19 почали тестувати на людях у Сінгапурі. У першій фазі досліджень, яка триватиме шість тижнів, беруть участь 23 здорові людини.

Президент України Володимир Зеленський наказав міністрам стали у чергу за вакциною проти коронавірусу. Глава держави вважає, що Україна повинна отримати доступ до вакцини нарівні з іншими країнами, щойно вона буде виготовлена.

Джерело: Ракурс


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