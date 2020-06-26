Год президентства Зеленского украинцы оценили на тройку — опрос

https://racurs.ua/n140318-god-prezidentstva-zelenskogo-chto-dumaut-ukraincy-infografika.html

Ракурс

Год президентства Владимира Зеленского оценили украинцы — сегодня Центр Разумкова обнародовал результаты исследования, проведенного с 24 по 29 апреля методом телефонного интервью.

36,7% опрошенных оценили деятельность Зеленского на посту президента «хорошо» или «очень хорошо». Относительное большинство — 34% респондентов поставили президенту тройку («не плохо и не хорошо»), а 28% - «довольно плохо» или «очень плохо».

33% украинцев убеждены, что Зеленский защищает собственные интересы и интересы своего политического окружения. 38,6% респондентов не видят разницы между Зе-командой у власти и ее предшественниками, еще 16% - уверены, что новые чиновники хуже еще нежели команда Порошенко.

Большинство опрошенных (42%) склонны думать, что общая ситуация в Украине за год ухудшилась. Регресс респонденты связывают с ситуацией с ценами и тарифами (57%) и экономическим положением в стране (50%).

71,5% считают, что Зеленский совершенно не выполнил обещания: об отстранении олигархов от влияния на политику, 70% - о создании новых рабочих мест, 63% - об установлении мира на Востоке Украины, 62% - о борьбе с коррупцией. Лишь 3,5% опрошенных верят, что Зеленский полностью выполнит свои предвыборные обещания.

Напомним, Киевский международный институт социологии 26 июня обнародовал результаты опроса о происхождении и распространении коронавируса и отношении к этому избирателей и сторонников различных политических лидеров и партий в Украине. Оказалось, что подавляющее большинство респондентов (70%) считают, что коронавирус был искусственно разработан в Китае. Еще 5% назвали США, 3% - Россию.