Скандалы "Слуги народа": нардепам разработали «темники» для правильного комментирования, фото — ОП

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«Темники» для «слуг» слили в сеть после очередных скандалов с народными депутатами этой партии и президентом Владимиром Зеленским.

В специальных инструкциях (мессидж-боксах) нардепы фракции «Слуга народа» получили тезисы, которыми следует пользоваться при комментирования скандалов в СМИ.

«Бабель» обнародовал, что стоит говорить «слугам» по поводу скандалов последних 10 дней.

Издание утверждает, что «темники» готовят аналитики СН, работу которых курирует заместитель председателя фракции Евгения Кравчук.

В центре внимания на этот раз были паводок в Карпатах, сексистский скандал с участием Александра Корниенко и Давида Арахамии, взрыв дома в Киеве, высказывания Зеленского о дальнобойщиках, дело Петра Порошенко.

По поводу инцидента в Николаеве «слуг» просят отмечать его «фейковую сенсационность» и то, что видео смонтировали.

Высказывания некорректны, но если человек идет в политику, нужно быть готовым к жесткой системе, — якобы говорится в «темнике».

Паводок на Западной Украине аналитики СН советуют комментировать в контексте того, что Киев «обязательно поможет», оглашать при этом как можно большие суммы. Кроме того, в «темниках» просят напоминать, что власть Зеленского защищает леса от вырубки.

Несвоевременность реакции Зеленского на взрыв в доме на Позняках нардепам СН советуют объяснить тем, что Зеленский «не пиарится, как Порошенко» на трагедии, а за проблему отвечали мэр Киева и глава МВД.

Основной упор в комментариях относительно многочисленных производств против Петра Порошенко надо делать, по мнению составителей «темников», на том, что экс-президент не является на допросы в ГБР, потому что «привык к привилегиям». Аналитики советуют сравнивать эти дела с преследованием Саакашвили.

Дело Сергея Стерненко в СН должны комментировать обтекаемо: его решит не улица, а суд, давить на Фемиду недопустимо для цивилизованного государства.

Поход Зеленского в кафе во время карантина в «темниках» объясняют тем, что это меньшее нарушение, чем многотысячный митинг Порошенко. Назначение Сергея Шкарлета и.о. министра образования советуют комментировать как временное решение Кабмина, а также попытку прекратить споры и «посмотреть лучше на то, что можно сделать в нашем образовании».

Есть в «темниках» и тема скандального видео Зеленского о дальнобойщиках. Речь идет о том, что президенту «достало», а перегруженные фуры — одна из самых больших проблем государства.