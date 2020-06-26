Зеленский пугает роспуском Верховной Рады 1 сентября — экс-нардеп

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Ракурс

Владимир Зеленский может распустить Верховную Раду 1 сентября. В окружении президента якобы все чаще обсуждают такую возможность. Как сообщил бывший нардеп Леонид Емец, глава государства, вероятно, уже принял соответствующее решение.

Из всех надежных и не очень источников звучит о перевыборах парламента. Зеленский всем по секрету сообщил, что 1 сентября распустит и эту Раду. И что решение уже принято и оно окончательное, — написал Емец в Фейсбук.

По словам экс-нардепа, несмотря на то, что эта идея является хорошей, однако невыполнимой.

То, что это возможно сделать, — полная ерунда. Рассчитана на полных имбецилов в собственной фракции, которые не могут даже Конституцию открыть и прочитать хотя бы формальные основания для роспуска парламента, — пишет Емец.

Он также напомнил о ст. 90 Основного закона, в которой указаны основания для роспуска парламента (невозможность за месяц создать коалицию, за два месяца — правительство и начать работу).

Поэтому, пока есть правительство и депутаты «Слуги народа» не напишут сами заявления о выходе из коалиции — все эти истории о неизбежном роспуске Рады — это сказки, — резюмировал экс-депутат.



Вместе с тем, нардеп-«слуга» Александр Качура отреагировал на разговоры о роспуске Рады.

Прочитал в одном издании, что в «Слуге народа» раскол, монобольшинство не слушает президента, осенью перевыборы и еще много подобного в таком же духе. Да, у нас есть коммуникационные моменты. Когда в партии 248 депутатов, дискуссия — это нормальная практика. В раскол «Слуги народу» верят только политические оппоненты, — написал нардеп в Телеграм.