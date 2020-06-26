СБУ предотвратила теракт в Одессе. Фото: Корупція.Інфо

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В Одессе накануне Дня крымскотатарского флага, который отмечается 26 июня, группа людей хотела поджечь мечеть. По информации Службы безопасности Украины (СБУ), теракт готовили «представители неонацистской организации».

Ведомство утверждает, что целью теракта была дестабилизация ситуации в стране и свержение конституционного строя. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Не обошлось и без следа России. В СБУ утверждают, что теракт готовился под руководством спецслужб РФ.

Силовики провели спецоперацию в ночь на 26 июня. Представители СБУ задержали группу лиц, у которых были с собой две бутылки с зажигательной смесью, возле одной из исламских мечетей города. При этом один из задержанных долго жил в России, а незадолго до этих событий приехал в Украину.

В их домах провели обыски, во время которых изъяли средства для поджога, мобильные терминалы и записи, которые свидетельствуют о подготовке теракта. Подозреваемых задержали, их обвиняют по ч. 2 ст. 258 (террористический акт, совершенный группой лиц по предварительному сговору). Проводится досудебное расследование.

Напомним, ранее СБУ разоблачила и прекратила деятельность неонацистской радикальной группировки, которую возглавлял гражданин Российской Федерации.