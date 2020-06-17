СБУ разоблачила неонацистов. Фото: ssu.gov.ua

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Служба безопасности Украины разоблачила и прекратила деятельность неонацистской радикальной группировки, которую возглавлял гражданин Российской Федерации.

Эти неонацисты — последователи идеологии австралийского террориста Брентона Тарранта, который пропагандирует этнический и культурный геноцид, призывает к терактам и массовым убийствам. Злоумышленники также занимались изготовлением и распространением экстремистской литературы, которую печатали на собственной подпольной типографии в Дарницком районе Киева и в Харькове. Часть пропаганды поступала из России. Об этом 17 июня сообщил пресс-центр СБУ.

Оказалось, что злоумышленники распространяли эту литературу на тайных собраниях и во время тематических вечеринок. Оперативники СБУ задокументировали распространение злоумышленниками изданий террористической направленности, через Телеграмм-каналы и закрытые сообщества в социальных сетях с общей аудиторией более 3 тыс. лиц.

По адресам проживания организатора ячейки и по местам изготовления полиграфии были проведены обыски, изъято более 300 экземпляров нацистских изданий, знамена «Третьего рейха», оружие, боеприпасы, взрывные устройства, компьютеры, с которых происходило администрирование сообществ, и чеки на доставку запрещенной литературы из-за границы. Сейчас продолжается досудебное следствие по факту подстрекательства к совершению терактов.

Напомним, в Запорожье разоблачили организацию, которая подпольно производила защитные маски, кепки, шарики, плакаты, флаги и другую продукцию с запрещенной коммунистической символикой.