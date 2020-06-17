СБУ викрила неонацистів. Фото: ssu.gov.ua

https://racurs.ua/ua/n139886-sbu-vykryla-ugrupovannya-neonacystiv-na-choli-z-rosiyanynom-foto.html

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Служба безпеки України викрила та припинила діяльність неонацистського радикального угруповання, який очолював громадянин Російської Федерації.

Ці неонацисти — послідовники ідеології австралійського терориста Брентона Тарранта, який пропагує етнічний і культурний геноцид, закликає до терактів та масових вбивств. Зловмисники також займалися виготовленням та розповсюдженням екстремістської літератури, яку друкували на власній підпільній типографії в Дарницькому районі Києва та в Харкові. Частина пропаганди надходила з Росії. Про це 17 червня повідомив прес-центр СБУ.

Виявилося, що зловмисники поширювали цю літературу на таємних зібраннях та під час тематичних вечірок. Оперативники СБУ задокументували розповсюдження зловмисниками видань терористичної спрямованості, через Телеграм-канали та закриті спільноти у соціальних мережах із загальною аудиторією понад 3 тис. осіб.

За адресами проживання організатора осередку та за місцями виготовлення поліграфії були проведені обшуки, вилучено понад 300 примірників нацистських видань, прапори «Третього рейху», зброю, набої, вибухові пристрої, комп’ютери, з яких відбувалося адміністрування спільнот, та чеки на доставку забороненої літератури із-за кордону. Наразі триває досудове слідство за фактом підбурювання до вчинення терактів.

Нагадаємо, у Запоріжжі викрили організацію, яка підпільно виготовляла захисні маски, кепки, кульки, плакати, прапори та іншу продукцію із забороненою комуністичною символікою.