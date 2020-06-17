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Ракурс
Під час випробувань, фото: прес-служба Генштабу ЗСУ

Генштаб провів стрільби ракетного комплексу «Нептун» з бойовою частиною (ФОТО)

17 чер 2020, 18:48
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Ракетний комплекс «Нептун» продовжують випробовувати на Одещині.

Сьогодні відбулися стрільби ракет з бойовою частиною. Про це повідомляє прес-служба Генштабу Збройних сил України (ЗСУ).

РК-360 МЦ «Нептун» — це комплекс крилатих ракет наземного базування, що розробляється в Україні. Його протикорабельна ракета може вражати бойові кораблі класом до крейсера включно, транспортні кораблі, а також берегові радіоконтрастні цілі за будь-яких метеорологічних умов та вразі активної вогневої та радіоелектронної протидії з боку противника.

У Генштабі ЗСУ наголошують, що «Нептун» в разі запуску його серійного виробництва може стати вагомою зброєю стримування, оскільки може вражати як кораблі, так і наземні цілі.

Дані ракети є сучасним видом озброєння, вони керовані і майже непомітні для ворожих радарів, — зазначають у ЗСУ.

Під час випробувань, фото: прес-служба Генштабу ЗСУ

Під час випробувань, фото: прес-служба Генштабу ЗСУ

Під час випробувань, фото: прес-служба Генштабу ЗСУ

Під час випробувань, фото: прес-служба Генштабу ЗСУ

Під час випробувань, фото: прес-служба Генштабу ЗСУ

Під час випробувань, фото: прес-служба Генштабу ЗСУ

Нагадаємо, наприкінці квітня відбулися випробування ракетного комплексу «Нептун» із залученням винищувачів Су-27.

Джерело: Ракурс


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