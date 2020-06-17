Во время испытаний, фото: пресс-служба Генштаба ВСУ

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Ракетный комплекс «Нептун» продолжают испытывать в Одесской области.

Сегодня состоялись стрельбы ракет с боевой частью. Об этом сообщает пресс-служба Генштаба Вооруженных сил Украины (ВСУ).

РК-360 МЦ «Нептун» — это комплекс крылатых ракет наземного базирования, который разрабатывается в Украине. Его противокорабельная ракета может поражать боевые корабли классом до крейсера включительно, транспортные корабли, а также береговые радиоконтрастные цели при любых метеорологических условиях и в случае активного огневого и радиоэлектронного противодействия со стороны противника.

В Генштабе ВСУ отмечают, что «Нептун» в случае запуска его серийного производства может стать весомым оружием сдерживания, поскольку может поражать как корабли, так и наземные цели.

Данные ракеты являются современным видом вооружения, они управляемы и почти незаметны для вражеских радаров, — отмечают в ВСУ.

Напомним, в конце апреля пройшли испытания ракетного комплекса «Нептун» с привлечением истребителей Су-27.