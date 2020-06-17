Музыку и кино в маршрутках могут запретить. Фото: nashkiev.ua

https://racurs.ua/n139884-parlamentskiy-komitet-podderjal-zakonoproekt-o-zaprete-translyacii-kino-i-muzyki-v-transporte.html

Ракурс

Профильный комитет Верховной Рады поддержал законопроект о запрете звукового насилия в общественном транспорте.

Этот законопроект может запретить трансляцию музыки, звука фильмов или других звуковых сигналов в автотранспорте. В салоне общественного транспорта смогут только объявлять информацию о поездке, а трансляции аудио и видео разрешается только через наушники или по согласию всех пассажиров. Нарушителям предусматривается административная ответственность в виде штрафа. Об этом 17 июня сообщила партия «Голос».

Возможность в покое и безопасности ехать в выбранном направлении является признаком цивилизованной страны. Водитель совсем не имеет права навязывать свои музыкальные или кинематографические вкусы, — отметили в политсиле.

Напомним, 4 февраля в Верховной Раде зарегистрировали законопроект № 3006 о внесении изменений в ст. 40 закона Украины «Об автомобильном транспорте» (относительно акустического насилия). Если законопроект примет парламент, то трансляция звука на пассажирских рейсах будет разрешена только через наушники.