Парламентский комитет поддержал законопроект о запрете трансляции кино и музыки в транспортеhttps://racurs.ua/n139884-parlamentskiy-komitet-podderjal-zakonoproekt-o-zaprete-translyacii-kino-i-muzyki-v-transporte.htmlРакурс
Профильный комитет Верховной Рады поддержал законопроект о запрете звукового насилия в общественном транспорте.
Этот законопроект может запретить трансляцию музыки, звука фильмов или других звуковых сигналов в автотранспорте. В салоне общественного транспорта смогут только объявлять информацию о поездке, а трансляции аудио и видео разрешается только через наушники или по согласию всех пассажиров. Нарушителям предусматривается административная ответственность в виде штрафа. Об этом 17 июня сообщила партия «Голос».
Возможность в покое и безопасности ехать в выбранном направлении является признаком цивилизованной страны. Водитель совсем не имеет права навязывать свои музыкальные или кинематографические вкусы, — отметили в политсиле.
Напомним, 4 февраля в Верховной Раде зарегистрировали законопроект № 3006 о внесении изменений в ст. 40 закона Украины «Об автомобильном транспорте» (относительно акустического насилия). Если законопроект примет парламент, то трансляция звука на пассажирских рейсах будет разрешена только через наушники.