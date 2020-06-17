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Ракурс
Музыку и кино в маршрутках могут запретить. Фото: nashkiev.ua

Парламентский комитет поддержал законопроект о запрете трансляции кино и музыки в транспорте

17 июн 2020, 18:17
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Профильный комитет Верховной Рады поддержал законопроект о запрете звукового насилия в общественном транспорте.

Этот законопроект может запретить трансляцию музыки, звука фильмов или других звуковых сигналов в автотранспорте. В салоне общественного транспорта смогут только объявлять информацию о поездке, а трансляции аудио и видео разрешается только через наушники или по согласию всех пассажиров. Нарушителям предусматривается административная ответственность в виде штрафа. Об этом 17 июня сообщила партия «Голос».

Возможность в покое и безопасности ехать в выбранном направлении является признаком цивилизованной страны. Водитель совсем не имеет права навязывать свои музыкальные или кинематографические вкусы, — отметили в политсиле.

Напомним, 4 февраля в Верховной Раде зарегистрировали законопроект № 3006 о внесении изменений в ст. 40 закона Украины «Об автомобильном транспорте» (относительно акустического насилия). Если законопроект примет парламент, то трансляция звука на пассажирских рейсах будет разрешена только через наушники.

Источник: Ракурс


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