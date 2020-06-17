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Депутаты из ОПЗЖ несколько месяцев назад посетили Москву, фото: пресс-служба ОПЗЖ

Визит Медведчука в Москву: Офис генпрокурора открыл дело по статье «государственная измена»

17 июн 2020, 18:16
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Офис генпрокурора начал уголовное производство по ст. 111 Уголовного кодекса (государственная измена) в связи с совершенным в начале марта этого года визитом народных депутатов из «Оппозиционной платформы — За жизнь» в Москву.

Такое решение в ведомстве приняли во исполнение постановления Печерского райсуда, который в конце мая обязал прокуратуру удовлетворить соответствующую жалобу нардепа из фракции «Голос» Соломии Бобровской. Об этом сообщается в ответе Офиса генпрокурора на запрос «Радио Свобода».

За совершение государственной измены украинское законодательство предусматривает ответственность в виде лишения свободы на срок до 15 лет с возможной конфискацией имущества.

Напомним, одним из участников мартовского визита депутатов в Москву был Виктор Медведчук. Он провел встречу с президентом страны-агрессора Владимиром Путиным, во время которого обсуждались пути «приближения мира в Украине».


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