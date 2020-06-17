Депутати із ОПЗЖ кілька місяців тому відвідали Москву, фото: прес-служба ОПЗЖ

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Офіс генпрокурора розпочав кримінальне провадження за ст. 111 Кримінального кодексу (державна зрада) у зв’язку зі здійсненим на початку березня цього року візитом групи народних депутатів із «Опозиційної платформи — За життя» до Москви.

Таке рішення у відомстві ухвалили на виконання постанови Печерського райсуду, який наприкінці травня зобов’язав прокуратуру задовольнити відповідну скаргу нардепа з фракції «Голос» Соломії Бобровської. Про це повідомляється у відповіді Офісу генпрокурора на запит «Радіо Свобода».

За вчинення державної зради українське законодавство передбачає відповідальність у виді позбавлення волі на строк до 15 років з можливою конфіскацією майна.

Нагадаємо, одним із учасників березневого візиту депутатів до Москви був Віктор Медведчук. Він провів зустріч з президентом країни-агресора Володимиром Путіним, під час якого обговорювалися шляхи «наближення миру в Україні».